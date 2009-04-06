НКРС предостерегает от попыток разъединить сети

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании призвала операторов воздержаться от действий по разъединению сетей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия рассмотрела проблемные вопросы, касающиеся взаимодействия оператора мобильной связи ООО "Голден телеком" и операторов мобильной связи ЗАО "Украинская мобильная связь" и ООО "Астелит".

У компании «Голден Телеком» имеются проблемы с последними двумя операторами в части взаимосоединения сетей (в прошлом году компания УМС отказывалась пропускать трафик «Голден Телекома» на свою сеть, недавно это сделала компания «Астелит»).

В связи с этим НКРС предложила операторам «провести дополнительные переговоры по согласованию своих позиций относительно тарифных ставок на пропуск международного трафика, а также воздержаться от действий по разъединению сетей», поскольку это может привести к снижению качества предоставления услуг.

«Кроме того, операторы могут воспользоваться процедурой досудебного урегулирования споров в НКРС, если не достигнут договоренности», - отмечается в сообщении.

Также на заседании НКРС, по предложению операторов телекоммуникаций и с целью минимизации негативных влияний на отрасль связи, которые связаны с кризисными явлениями в экономике Украины, рассмотрела проект Плана содействия улучшению ситуации в отрасли связи в условиях финансово-экономического кризиса на 2009 г. После доработки и одобрения данный План будет обнародован на официальном веб-сайте НКРС.

На заседании НКРС утвержден Порядок регулирования тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги. Данный документ будет направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, заседание комиссии состоялось 2 апреля.