В центре Киева ограничат движение из-за репетиции парада
12:01, 14 августа 2017Транспорт/Связь
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Движение транспорта ограничат на участке от Бессарабской до Европейской площади.
В Киеве ограничат движение в связи с проведением репетиции парада / фото УНИАН
Киевская администрация ограничила движение транспорта по улице Крещатик с 21:00 до 02:00 16,18 и 22 августа в связи с проведением репетиции парада ко Дню независимости.
Об этом говорится в распоряжении №961 от 11 августа.
Движение транспорта ограничат на участке от Бессарабской до Европейской площади.
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Также Крещатик перекроют с 6:00 и до окончания мероприятий 24 августа.
Как известно, 24 августа на Крещатике в Киеве планируют провести парад войск.
На территории авиационного завода имени Антонова в Киеве прошла первая совместная тренировка Нацгвардии и других силовых структур к военному параду.
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