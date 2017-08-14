В центре Киева ограничат движение из-за репетиции парада

Киевская администрация ограничила движение транспорта по улице Крещатик с 21:00 до 02:00 16,18 и 22 августа в связи с проведением репетиции парада ко Дню независимости.

Об этом говорится в распоряжении №961 от 11 августа.

Движение транспорта ограничат на участке от Бессарабской до Европейской площади.

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Также Крещатик перекроют с 6:00 и до окончания мероприятий 24 августа.

Как известно, 24 августа на Крещатике в Киеве планируют провести парад войск.

На территории авиационного завода имени Антонова в Киеве прошла первая совместная тренировка Нацгвардии и других силовых структур к военному параду.