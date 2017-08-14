"Антонов" планирует до конца 2020 года перейти на стандарты НАТО

Государственное предприятие "Антонов" планирует до конца 2020 года обеспечить перевод своего производства на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба предприятия.

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Согласно сообщению, "Антонов" планирует в течение 2018-2020 годов осуществить следующие шаги:

1. Привлечение инвесторов, что должно обеспечить продвижение и продажи самолетов "АН" на мировом рынке;

2. Сертификацию предприятия и самолетов "АН" в FAA, которое призвано расширить рынки сбыта самолетов;

3. Адаптацию предприятия к требованиям стандартов НАТО;

4. Создание механизмов продажи самолетов путем привлечения лизинговых компаний;

5. Развитие комплексной системы поддержки эксплуатантов самолетов "АН" в соответствии с разработанными стандартами и процедурами.

Открытие региональных сервисных центров в следующих странах: Республика Судан, Колумбия, Индия, ЮАР, Болгария или Мальта. Начало переговоров с компанией AVIALL (дочернее предприятие Boeing).

6. Техническое переоснащение предприятия для перехода на автоматические линии производства компании Brotje и MTorres;

7. Совершенствование существующей организационной структуры предприятия, развитие информационных технологий (ИТ) на предприятии путем внедрения системы IT Enterprise украинской разработки со сроком реализации до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, маркетинговый план ГП "Антонов" предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших 5 лет.