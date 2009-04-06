Донецкая ж/д назвала лучшего проводника (Фото)

Донецкая железная дорога назвала лучшего проводника по результатам состоявшегося 1 апреля т.г. соревнования на звание «Лучший проводник пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава в поездах повышенного комфорта».

Как сообщают в пресс-службе дороги, в конкурсе победила Елена Дроздецкая (пассажирское депо Мариуполь - на фото ), второе место заняла Любовь Дубицкая (пригородное моторвагонное депо Сватовое), третье - Сергей Погорилый (пассажирское депо Донецк). Они будут защищать честь Донецкой магистрали в финале, запланированном на май 2009 года.

Как отмечается в сообщении, специально созданная комиссия оценивала знания и практические навыки конкурсантов. Участники конкурса должны были проявить себя с разных сторон. Ведь проводник должен уметь с достоинством выходить из любых нестандартных ситуаций на дороге.

Данный конкурс проводится ежегодно с целью повышения качества и культуры обслуживания пассажиров, усовершенствования системы предоставления услуг, обмена передовым опытом и повышения уровня профессионального мастерства проводников.

Чтобы соревнование не было лишь «спортивным», железная дорога предложила дополнительный стимул в виде денежного вознаграждения, которое получили три призера.