На День независимости в Киеве не будет работать две станции метро
17:17, 14 августа 2017Транспорт/Связь
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Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закроют с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.
"Крещатик" и "Майдан Независимости" перекроют на вход и выход / фото УНИАН
Во время празднования Дня независимости Украины станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" перекроют на вход и выход.
Об этом сообщают в Киевской городской госадминистрации.
Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закроют с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.
Напомним, Киевская администрация ограничит движение транспорта по Крещатику из-за проведения репетиции парада ко Дню независимости Украины.
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