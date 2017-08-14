На День независимости в Киеве не будет работать две станции метро

17:17, 14 августа 2017
Транспорт/Связь
206 0

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закроют с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.

фото УНИАН

Во время празднования Дня независимости Украины станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" перекроют на вход и выход.

Об этом сообщают в Киевской городской госадминистрации.

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закроют с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.

Напомним, Киевская администрация ограничит движение транспорта по Крещатику из-за проведения репетиции парада ко Дню независимости Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #метро Киева#парад ко Дню Независимости#парад в Киеве