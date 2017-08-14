В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения - Госавиаслужба
19:01, 14 августа 2017Транспорт/Связь
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В пассажирскую ведомость также будет внесена графа "гражданство".
Так же в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство / фото taxoport.com
В Украине с 23 октября дети возрастом от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), сообщает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.
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В ведомстве уточнили, что сейчас пока действуют еще старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста.
В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".
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