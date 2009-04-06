К Евро-2012 в реконструкцию дорог в 2009 г. вложат 500 млн. грн.

Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства и реконструкции объездных автомобильных дорог вокруг городов, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в 2009 году и объемы их финансирования.

Текст соответствующего постановления от 25 марта №273 размещен на сайте Кабмина.

Согласно документу, общий уровень финансирования этих дорог в 2009 г. за счет средств специального фонда Госбюджета составит 500 млн. грн.

В частности, 70,3 млн. грн. планируется направить на реконструкцию автодороги Северно-Восточный объезд Киева, 59,7 млн. грн. – Южно-Восточный объезд Киева, 50 млн. грн. направят на реконструкцию автодороги в обход Одессы на участке км 7 + 956 - км 9 + 354. Кроме того, в Донецкой области на реконструкцию различных участков дорог в обход Донецка планируется направить в целом 186,2 млн. грн., в Днепропетровской области – 133,8 млн. грн.