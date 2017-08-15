В Киеве сегодня ограничат движение на улицах Бассейной, Ивана Сирко и Днепровской набережной

В Киеве сегодня в связи с ремонтными работами частично ограничено движение на улицах Бассейной, Ивана Сирко и Днепровской набережной.

Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 21.30 15 августа до 6.00 16 августа в связи с выполнением работ по укладке асфальтобетонного покрытия на ул. Бассейной (на участке от ул. Шелковичной до Бессарабской площади) будет частично ограничено движение транспорта.

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Также сегодня с 9.30 до 18.00 из-за ремонта покрытия на Днепровской набережной (на участке от ул. Миколайчука до ул. Березняковской) будет частично ограничено движение.

Кроме того, до 12.00 16 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия частично ограничено движение на ул. Ивана Сирко.