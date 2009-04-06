ФГИ планирует выставить «Днеправиа» на продажу в июне

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить в июне на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 100% акций (за вычетом льготной продажи) ОАО «Днеправиа».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, соответствующие изменения в помесячный перечень объектов, подлежащих приватизации, внесены приказом ФГИУ от 1 апреля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества объявил конкурс по отбору оценщика рыночной стоимости 94,572% госпакета акций ОАО «Днеправиа».

Справка УНИАН. Управление 100% пакетом акций «Днеправиа» осуществляет Фонд государственного имущества Украины. Уставный капитал зарегистрирован в размере 29 595 620 грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного.

Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складской комплекс), гостиничным и административным комплексами.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве. 11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации. На данный момент план санации разрабатывается и пока не утвержден.