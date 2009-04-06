Юго-западная ж/д отменила 2 электропоезда в направлении Конотопа

Юго-западная железная дорога в связи с назначением электропоезда повышенного комфорта №816/815 сообщением Киев-Конотоп-Киев отменила курсирование некоторых электропоездов на этом участке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 7 апреля 2009 года отменяются электропоезда №6451 Конотоп-Нежин, который отправлялся из Конотопа в 03 ч. 25 мин. по киевскому времени, и №6905 Носовка-Борщаговка-техническая, который отправлялся из Носовки в 05 ч. 18 мин.

Напомним, электропоезд повышенного комфорта №816/815 Киев-Конотоп-Киев будет курсировать ежедневно, начиная с 6 апреля 2009 года. Время отправления из Конотопа - 3 ч. 05 мин., из Киева - 14 ч. 35 мин.