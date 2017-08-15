Гройсман пообещал 250 миллионов на реконструкцию южного въезда в Днепр

Правительство Украины до конца года может выделить 250 миллионов гривень на проект реконструкции южного въезда в город Днепр, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Днепропетровскую область.

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"Что касается Днепра, мы говорили о южном въезде в город Днепр. Чрезвычайно важный проект для региона. Я хочу подчеркнуть и пообещать, что даже в этом году, если будет необходимость и будет возможность использования этих ресурсов, предварительная стоимость - 470 миллионов гривень. Я думаю, что 250 миллионов гривень мы выделим на то, чтобы продолжить эти работы и завершить их в следующем году", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, правительство готово поддерживать те регионы, в которых есть первоочередная необходимость модернизации дорог и разработаны соответствующие проекты.

"Будем поддерживать там, где есть сегодня и проекты, и необходимость модернизации дорог. Понятно, что это является основой работы "Укравтодора", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.