И. о. гендиректора «Укрречфлота» назначен Гриценко

И. о. генерального директора Акционерной судоходной компании (АСК) «Укрречфлот» назначен заместитель гендиректора по правовым вопросам компании Валентин ГРИЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба АСК, соответствующее решение принял Наблюдательный Совет компании 1 апреля т.г.

По данным пресс-службы, вопрос о назначении нового гендиректора компании планируется рассмотреть на ближайшем собрании акционеров «Укрречфлота». Однако дата собрания акционеров пока не известна.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2009 г. правительство назначило Михаила ЧУБАЯ, который до этого занимал должность гендиректора АСК "Укрречфлот", на должность заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации морского и речного транспорта (распоряжение №312-р).