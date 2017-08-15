Президент инициировал строительство двух дорог на восток Украины

Президент Украины Петр Порошенко инициировал строительство двух дорог на восток страны, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Днепропетровскую область.

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"По инициативе президента мы будем строить две дороги в восточном направлении, на восток Украины", - сказал премьер.

При этом Гройсман не уточнил детали планируемого строительства.

Как сообщал УНИАН, правительство заявило о начале в 2017 году масштабной реконструкции украинских дорог.

Ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.