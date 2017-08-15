Дороги Украины через 3-5 лет кардинально изменятся в лучшую сторону - Гройсман

Дорожное хозяйство Украины через 3-5 лет кардинально изменится в лучшую сторону, и граждане получат возможность ездить по хорошим дорогам, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Днепропетровскую область.

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"Будем двигаться дальше. Я убежден в том, что с каждым годом, через 3-5 лет, ситуация кардинально изменится в лучшую сторону в отношении модернизации дорожного хозяйства в Украине", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, уже в скором времени украинцы смогут пользоваться дорогами высокого качества.

"Украинцы должны ездить по хорошим дорогам и будут ездить по хорошим дорогам", - подчеркнул глава правительства.

Также Гройсман отметил, что в этом году качество и объемы строительных работ значительно лучше, чем в прошлом.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.