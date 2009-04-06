На ЮЗЖД начнут курсировать 3 новых рельсовых автобуса

В этом году на малодеятельных участках Юго-Западной железной дороги начнут курсировать три новых рельсовых автобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, для обновления парка подвижного состава грузово-пассажирские поезда с тепловозной тягой и дизель-поезда на малодеятельных участках заменяют рельсовыми автобусами с целью уменьшения эксплуатационных расходов и высвобождения подвижного состава.

В настоящее время на Юго-Западной железной дороге в пригородном сообщении курсирует один рельсовый автобус, который обслуживает участки Терещинская – Глухов, Терещинская – Есмань Конотопской дирекции железнодорожных перевозок.