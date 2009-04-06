На ЮЗЖД начнут курсировать 3 новых рельсовых автобуса
16:30, 06 апреля 2009Транспорт/Связь
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В этом году
В этом году на малодеятельных участках Юго-Западной железной дороги начнут курсировать три новых рельсовых автобуса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, для обновления парка подвижного состава грузово-пассажирские поезда с тепловозной тягой и дизель-поезда на малодеятельных участках заменяют рельсовыми автобусами с целью уменьшения эксплуатационных расходов и высвобождения подвижного состава.
В настоящее время на Юго-Западной железной дороге в пригородном сообщении курсирует один рельсовый автобус, который обслуживает участки Терещинская – Глухов, Терещинская – Есмань Конотопской дирекции железнодорожных перевозок.
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