Майборода назначен начальником Госинспекции на автотранспорте

Распоряжение Кабмина

Кабинет Министров Украины распоряжением от 25 марта в 2009 г. №313-р назначил Юрия МАЙБОРОДУ начальником Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте, освободив его с должности заместителя начальника Госинспекции. Текст документа размещен на сайте правительства. Первым заместителем начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте распоряжением от 2 апреля №342-р назначен Владимир БАЛИН.

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