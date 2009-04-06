„Нибулон” и „Вадан Ярдс Океан” подписали протокол

Компания „Нибулон”, один из крупнейших операторов зернового рынка, и ОАО „Вадан Ярдс Океан” подписали протокол о строительстве несамоходных сухогрузовых двухтрюмных суден смешанного (река-море) плавания для перевозки генеральных и насыпных грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства аграрной политики Украины.

Сообщается, что соглашение подписали генеральный директор ООО СП "Нибулон", Алексей ВАДАТУРСКИЙ и генеральный директор ОАО „Вадан Ярдс Океан” Николай РОМАНЧУК.

По заказу компании “Нибулон”, на николаевском кораблестроительном заводе будет построено 24 баржи смешанного (река-море) плавания. Стоимость проекта - 150 млн. долл.

Отмечается, что этот тип барж позволит совершать перевозки зерна как по Днепру, Дунаю, так и в прибережной Чорноморской зоне и Каспии.

Металл для строительства для строительства будет поставляться украинской металлургией из Донецкой и Луганской областей (Краматорский и Алчевский металлургические комбинаты, Азовсталь).

В рамках проекта планируется построить речные терминалы, баржи, построить и закупить буксирный флот в составе 14 речных и морских буксиров. Отмечается, что по структуре это будет уже собственная судоходная компания, создание которой предполагает 800 дополнительных рабочих мест.