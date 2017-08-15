"Укрзализныця" назначила ко Дню Независимости 5 дополнительных поездов

"Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздничных дней с 24 по 28 августа назначила 5 дополнительных поезда, соединяющих Киев с Днепром, Хмельницким, Львовом, Николаевом и Одессой.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительный поезд №179 Киев - Днепр будет отправляться из Киева 24 августа в 8:36 и прибывать в Днепр в 17:51. В обратном направлении поезд будет отправляться в тот же день в 12:12 и прибывать в Киев в 22:27. Поезд будет останавливаться в Смеле, Знаменке, Александрии и Пятихатке. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса "люкс".

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №271/272 Киев – Хмельницкий, который будет отправляться из Киева 24 и 27 августа в 06:30 и прибывать в Хмельницкий в 12:10. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 13:15 и прибывать в Киев в 18:25. Поездом могут воспользоваться также жители Фастова, Казатина и Винницы. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса "люкс".

Поезд №191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева 24 и 27 августа в 08:03 и прибывать во Львов в 17:30. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 12:06 и прибывать в Киев в 21:36. Поезд будет курсировать через Казатин, Винницу, Хмельницкий, Тернополь. В составе поезда купейные вагоны и вагоны класса "люкс".

Кроме того, компания назначила дополнительный поезд №206/205 Николаев – Киев, который будет отправляться из Николаева 26 и 28 августа в 11:53 и прибывать в Киев в 20:50. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 6:17 и прибывать в Николаев в 16:25. Поезд будет следовать через станции Мироновка и им. Т. Шевченко (Смела). В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса "люкс".

Дополнительный поезд №224/223 Одесса - Киев будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Отправляться из Одессы поезд будет в 10:37 и прибывать в Киев в 20:37. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Поездом также могут воспользоваться жители Казатина, Винницы, Жмеринки, Вапнярки, Подольской. В составе поезда купейные вагоны и вагоны класса "люкс".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" к празднику Святой Троицы 4 июня назначила 8 дополнительных поездов.