Количество пользователей Интернет в Украине выросло

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за март 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в марте и в предыдущем месяце) в марте текущего года составил 11,96 млн. человек, что на 9,4% больше, чем в феврале 2009 года.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за март 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

География распределения интернет-пользователей в марте 2009 года показывает, что в основном они живут в столице и в крупных городах – на 8 регионов Украины в марте пришлось более 86% абонентов Интернета. При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в марте т.г. пришлось 60,14% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют Одесса (5,14%), Харьков (5,39%), Днепропетровск (4,92%), Донецк (4,82%), Львов (2,83%), Крым (2,80%), Запорожье (1,80%). Суммарная доля этих регионов составила 24,9%.

На остальные регионы Украины пришлось 13,26% пользователей Интернета.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в марте 2009 года стали Луцк (0,18%), Житомир (0,21%), Черновцы (0,32%) и Закарпатье (0,31%).

Общее время, проведенное украинскими интернет-пользователями в глобальной сети в марте 2009 года, составило более 4,351 млрд. минут, что на 7,97% больше, чем в феврале 2009 года.