Аэропорт "Одесса" сменил директора

Новым директором международного аэропорта "Одесса" назначен Павел Прусак, ранее занимавший должность коммерческого директора Харьковского аэропорта.

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Как сообщила пресс-служба аэропорта, соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 15 августа 2017 года в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал должность директора аэропорта с 2013 года.

Также сообщается, что Портянко продолжит работу на предприятии на должности руководителя по развитию инвестиционных инфраструктурных проектов в международном аэропорту "Одесса".

В пресс-службе отметили, что Прусак имеет высшее экономическое и юридическое образование, управленческий опыт в аэропортовом бизнесе и прошел стажировку по программе развития аэропортов при департаменте торговли США.

"Прусак имеет уникальный опыт по подготовке международного аэропорта в городе Харьков к массовому приему и отправке пассажиров во время проведения Чемпионата по футболу "Евро 2012", который будет полезным при вводе в полную эксплуатацию нового терминального комплекса", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Аэропорт "Одесса" входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого квартала 2017 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.