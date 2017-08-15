Аэропорт "Одесса" сменил директора
Новым руководителем международного аэропорта "Одесса" назначен Павел Прусак.
Новым директором международного аэропорта "Одесса" назначен Павел Прусак, ранее занимавший должность коммерческого директора Харьковского аэропорта.
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Как сообщила пресс-служба аэропорта, соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 15 августа 2017 года в связи с прекращением контракта с Виталием Портянко, который занимал должность директора аэропорта с 2013 года.
Также сообщается, что Портянко продолжит работу на предприятии на должности руководителя по развитию инвестиционных инфраструктурных проектов в международном аэропорту "Одесса".
В пресс-службе отметили, что Прусак имеет высшее экономическое и юридическое образование, управленческий опыт в аэропортовом бизнесе и прошел стажировку по программе развития аэропортов при департаменте торговли США.
"Прусак имеет уникальный опыт по подготовке международного аэропорта в городе Харьков к массовому приему и отправке пассажиров во время проведения Чемпионата по футболу "Евро 2012", который будет полезным при вводе в полную эксплуатацию нового терминального комплекса", - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Аэропорт "Одесса" входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого квартала 2017 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.