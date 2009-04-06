Николаевский порт утроил чистую прибыль

Чистая прибыль Николаевского морского торгового порта (НМТП) за три месяца 2009 года составила 8 млн. 625 тыс. грн., что на 21% превышает план и в три раза больше, чем за 1-й квартал 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в бюджеты всех уровней порт оплатил 22 млн. грн. налогов. При этом за три первых месяца 2009 г. порт вложил в собственное развитие почти 6 млн. грн., что в 6 раз больше, сравнительно с объемами средств, вложенными 1-м квартале 2008 года.

За первые три месяца 2009 года Николаевский порт перегрузил 1 млн. 940 тыс. тонн. грузов - на 8% больше планового показателя. На протяжении января-марта в порту было обработано 185 судов (в том числе, 14 типа PANAMAX) и больше 22 тыс. вагонов.

В грузообороте Николаевского порта за указанный период около 50% составляют транзитные грузы (969 тыс. тонн), на экспорт отгружено больше 800 тыс. тонн, объем импорта составил свыше 130 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт в 2008 г. увеличил перевалку грузов почти на 22%, по сравнению с 2007 г., - до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

Николаевский морской торговый порт соединён с морем Бужско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также, с конца 2008 г. - Днепро-Бужский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса-Николаев-Херсон-Джанкой-Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.