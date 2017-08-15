В Киеве сделают пешеходной часть Ярославова Вала

В Киеве планируется с 24 августа сделать пешеходной часть улицы Ярославов Вал. Об этом сообщила в Facebook общественная формация «Агенты перемен», которая сотрудничает с властями столицы в вопросе формирования и устройства городского пространства Киева.

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«С 24 августа по нашим рекомендациям Киевская городская государственная администрация перекрывает кусок Ярвала между улицами Стрелецкая и Ивана Франко. Часть Ярвала от Ивана Франко до Владимирской и Золотоворотского проезда станут двусторонними (для проезда транспорта - УНИАН) », - говорится в сообщении.

В организации считают, что улица Ярославов Вал является «лучшим кандидатом на роль главной прогулочной улицы Киева», но для этого нужно еще много сделать: увеличить количество озеленения, привести в порядок парковки, добавить комфортные зоны для отдыха, активизировать глухие фасады.

«Сейчас мы делаем первый шаг - перекрываем сорок метров, чтобы убрать с улицы транзит. Это уменьшит транспортную нагрузку на улицу в несколько раз, а вместе с ней и зашумленность, загазованность и запыленность пространства. Так он станет комфортным для 3000 пешеходов, проходящих по улице в час пик», - отмечают «Агенты перемен».

При этом разработана новая схема транспортного движения, которая должна улучшить общую транспортную ситуацию в городе.

«По расчетам на транспортной модели перекрытие Ярвала уменьшит автопробег по городу на 3000 км и 3300 человеко-часов в сутки. Даже при минимальных расчетах сэкономленное в пути время сэкономит горожанам 81,9 млн грн в год. При этом станет легче добираться в дома и офисы на Ярвале, ведь часть улицы станет двусторонней», - объясняют разработчики.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа на столичном Подоле изменилась схема организации дорожного движения из-за открытия пешеходных зон. В тестовом режиме от улицы Сагайдачного до Андреевской улицы организована пешеходная зона. Пешеходной зоной без автомобилей (кроме спецтранспорта) стали также парковки перед Киево-Могилянской академией и Подольской райгосадминистрацией.

Такой вариант пешеходных зон будет действовать в тестовом режиме до середины сентября. В случае положительных отзывов, он будет введен на постоянной основе.

Формация «Агенты перемен» также приняла участие в разработке проекта автоматизации станций метро «Печерская» и наработала проект организации публичного пространства на первом этаже мэрии, который утвержден уже Киевсоветом.