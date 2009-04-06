«Борисполь» рассчитывает увеличить чистую прибыль

Финансовый план государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» предусматривает, что чистая прибыль аэропорта по результатам 2009 года должна составить свыше 188 млн. грн., что в 1,8 раза, или на 82,2 млн. грн., больше плана 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, такие данные заложены в финансовом плане аэропорта, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины №333 от 18 марта 2009 года.

В соответствии с финпланом, в 2009 году планируется получить 1,03 млрд. грн. доходов – на 18,7% больше показателя 2008 года. Ожидается, что расходы составят почти 842 млн. грн.

В соответствии с утвержденным финпланом, аэропорт «Борисполь» в 2009 году перечислит в госбюджет почти 20,1 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов составит почти 104 млн. грн.

Кроме того, в финплане предусмотрены средства на развитие предприятия в размере почти 1,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.

В первом квартале 2009 года аэропорт «Борисполь» снизил объемы обслуживания пассажиров на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,09 млн. человек. Количество обслуженных рейсов по результатам 1-го квартала снизилось на 4% – до 19 442 рейсов.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в 2007 году увеличил чистую прибыль почти в 3 раза по сравнению с 2006 годом – с 33,747 до 96,268 млн. грн. Доходы аэропорта „Борисполь” в 2006 году выросли на 11% по сравнению с 2005 годом. Чистая прибыль аэропорта составила 33 млн. 747 тыс. грн.