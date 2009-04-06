Порт “Южный” увеличил грузопереработку

Морской торговый порт “Южный” в 1-м квартале текущего года увеличил грузопереработку на 4,2% или на 139,2 тыс. тонн, по сравнению с 1-м кварталом 2008 г., - до 3,422 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, по сравнению с планом, грузопереработка выросла на 17,4%.

По данным порта, грузооборот в 1-м квартале т.г. составил 4,680 млн. тонн, что на 17% больше плана.

В порту также отметили, что в марте т.г. грузоперевалка порта составила 1,237 млн. тонн, что на на 217,2 тыс. тонн или 21,3% больше показателя марта 2008 г. и на 27,5% больше плана. Объемы грузооборота в марте т.г. превысили план на 39%, и составили 1,816 млн. тонн. В марте портом обработано 73 судна и 16799 вагонов.

Как сообщал УНИАН, грузоперевалка морского торгового порта «Южный» по итогам 2008 г. составила 21 млн. 698 тыс. тонн, что составляет 101%, по сравнению с показателем 2007 года. Грузоперевалка превысила план порта на 4,4%.

В развитие порта «Южный» в 2008 г. было инвестировано порядка 162 млн. грн. Средства были направлены на модернизацию существующей производственной базы, обновление основных фондов, строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов (9-й причал).

Справка УНИАН. Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту (20,698 млн. тонн в 2005 году). Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и г. Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.