Немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве. Об этом пишет republic со ссылкой на Spiegel.

У компании накопились долги на сумму €1,2 млрд. Несмотря на это, она продолжит выполнять регулярные рейсы, так как правительство Германии предоставит ей кредит на €150 млн на время реструктуризации.

Основной акционер Air Berlin – авиакомпания Etihad отказалась предоставлять дополнительные средства на поддержку перевозчика. Отмечается, что переговоры о продаже части бизнеса прошли с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa.

Авиакомпания работает в убыток с 2008 года, отмечает издание. Рекордный убыток в €780 млн зафиксировали по итогам 2016 года.

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После перехода авиакомпании на летнее расписание участились также случаи задержек или отмены рейсов, что привело к падению числа пассажиров к июлю на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Исполнительный директор Air Berlin Томас Винкельманн заявил, что компания "неустанно работает над тем, чтобы добиться лучшего исхода из всех возможных для компании, клиентов и сотрудников, учитывая сложившиеся обстоятельства", передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания столкнулась с высокими издержками и конкуренцией со стороны бюджетных перевозчиков вроде Ryanair, пишет газета. Ryanair «агрессивно» развивает свой бизнес на немецком рынке.

Air Berlin основали в 1978 году. Это вторая по величине авиакомпания в Германии.