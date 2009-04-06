Проезд по мосту через Днепр в Кременчуге запрещен

Кременчугский горисполком принял решение о запрете проезда по мосту через Днепр транзитных автомобилей, общая масса которых превышает 13 тонн, а также более 9,5 тонны нагрузки на ось.

Об этом сказано в решении горисполкома, текстом которого располагает УНИАН.

Обоснованием для данного решения стало письмо Южной железной дороги, в котором говорится о неудовлетворительном качестве несущих конструкций моста через Днепр, в том числе опор мостового перехода.

Согласно документу, городское управление ГАИ должно контролировать заезд большегрузных автомобилей на мост через Днепр с Кировоградского, Полтавского и Днепропетровского направлений.

По мосту через Днепр в Кременчуге проходят трассы Киев – Днепропетровск – Запорожье и Полтава – Александрия. Ближайшие мосты через Днепр находятся в Черкассах и Днепропетровске.