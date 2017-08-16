В Киеве сегодня вечером перекроют Крещатик для репетиции военного парада (схема)

В Киеве сегодня вечером перекроют Крещатик для репетиции военного парада. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В столице с 21:00 16 августа в 2:00 17 августа будет ограничено движение транспорта на ул. Крещатик на участке от Бессарабской до Европейской площади. Движение перекроют на время тренировки войск с прохождением в пешем порядке по случаю 26-й годовщины независимости Украины", - сказано в сообщении.

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Также по этой же схеме движение будет ограничено с 21:00 18 августа до 02:00 19 августа. Отмечается, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.