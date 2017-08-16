"Укрзализныця" может повысить тарифы на грузоперевозки в октябре

ПАО «Укрзализныця» обнародовала доработанный проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год на своем официальном сайте.

В частности, предусмотрено, что чистая прибыль составит 59,8 млн грн.

Отмечается, что в июле 2017 года Министерство инфраструктуры в очередной раз вернуло проект приказа об индексации тарифов на перевозки грузов, что ПАО «Укрзализныця» рассчитывало получить с июня 2017 года. В связи с этим предприятие уменьшило доходную и расходную части финансового плана, а также план капитальных инвестиций и чистую прибыль на конец 2017 года.

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«ПАО «Укрзализныця» в очередной раз доработала проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год. В последней редакции документа плановую индексацию тарифов на 22,5 % перенесли аж на октябрь 2017 года», – говорится в сообщении.

«В проекте, предоставленном 10 августа 2017 года в Министерство экономического развития и торговли, доходы от деятельности общества запланированы в сумме 80,6 млрд грн, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд грн. Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 млрд грн. Остальное – доходы от других видов деятельности. Предусмотрено, что чистая прибыль составит 59,8 млн грн», – заявили в «Укрзализныце».

При этом индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.

Расходы от деятельности ПАО «Укрзализныця» на 2017 год запланированы в сумме 80,5 млрд грн и уменьшены по сравнению с предыдущим проектом на 1,2 млрд грн. Проектом плана на 2017 год предусматривается освоение капитальных инвестиций на сумму 16 млрд грн, что на 6,7 млрд грн меньше предыдущего проекта.

В 2017 году ПАО «Укрзализныця» заплатит налогов и сборов в бюджет почти 17 млрд грн.