В Сумах снизили вдвое стоимость проезда в коммунальном транспорте для учащихся начальных классов

В Сумах исполнительный комитет городского совета утвердил льготную цену на проезд для учащихся начальных классов в коммунальном транспорте областного центра, снизив стоимость проезда в два раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, соответствующее решение было принято 15 августа на заседании горисполкома.

Согласно сообщению, одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стало внесение изменений в решение №105 от 14.03.2017 года «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляет КП «Электроавтотранс» в части стоимости проезда для школьников 1-4 классов.

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«Решением членов исполкома стоимость проезда для учащихся начальных классов была уменьшена вдвое - с 3 гривен до 1,5 грн и с 2 грн до 1 грн в коммунальных автобусах и троллейбусах, соответственно», - отмечает пресс-служба.

Нововведение начнет действовать уже с 1 сентября как в учебный период, так и во время каникул. Правда, планировалось ввести его с момента обнародования, но директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог попросил отсрочку до начала осени.