Хэтчбек - на что обратить внимание при покупке

По большому счету, седан и хэтчбек разницу имеют лишь формальную и визуальную. Тем не менее, при покупке хэтчбека есть свои небольшие особенности, на которые стоит обращать отдельное внимание.

Важные особенности

На современном рынке можно купить как новые, так и бэушные автомобили хэтчбек.

Мы будем рассматривать именно второй вариант, так как для новых автомобилей все проблемы решаются гарантийным обслуживанием, а вот с бывшей в употреблении машиной вам придется разбираться самостоятельно.

Итак, во-первых, стоит отметить, что именно машины в кузове хэтчбек чаще всего приобретают студенты и женщины с небольшим стажем за рулем. Это обусловлено скромными габаритами таких автомобилей, что облегчает парковку. Если вы приобретаете б/у авто, уточните, кто находится перед вами: настоящий хозяин или же перекупщик. В последнем случае от покупки лучше вовсе отказаться, чтобы получить достоверную информацию о машине до ее приобретения.

Во-вторых, в кузове хэтчбек обычно выпускают машины с небольшим потреблением топлива и весьма скромными скоростными параметрами. Они отлично подходят для передвижения по городу и стоят порой не дорого. Таким образом, купленная с рук машина будет стоить еще меньше. Но не стоит соблазняться на низкую цену. Обязательно уточните всю историю авто, а также отгоните его на независимую диагностику. Ведь именно такие машины чаще всего попадают в неприятные аварии.

Наконец, в-третьих, при покупке хэтчбека оцените, насколько именно вам подойдет такой тип кузова. Уменьшенная длина машины несколько снижает ее транспортные характеристики. К примеру, перевозить велосипеды на крыше или же стройматериалы в багажнике будет для вас уже несколько проблематично. Так что порой проще взять аналогичный по цене седан, чем потом ломать голову над маленькими габаритами своего авто.

При этом стоит отметить, что именно машины в кузове хэтчбек отлично подходят для небольшой семьи. Они стоят вполне экономично, позволяют с легкостью перемещаться по городу (в том числе с детьми на заднем сидении) и не искать подолгу подходящее место для парковки. Так что просто будьте внимательны к продавцу и машине, которую собираетесь купить. Если хэтчбек подходит вам – нужно просто найти хороший вариант.