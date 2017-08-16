Импорт легковых авто в Украину вырос в 2 раза

Импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 2 раза - до 67,9 тысячи единиц.

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Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за шесть месяцев легковых автомобилей составила 959,5 миллиона долларов, а средняя цена одного импортированного автомобиля снизилась на 3,2 тысячи долларов и составляет 14,1 тысячи долларов.

"Такое падение средней таможенной стоимости объясняется увеличением в импорте доли машин, бывших в эксплуатации. Если по итогам первых шести месяцев 2016 года автомобили с пробегом составляли лишь пятую часть импорта, то в текущем году - уже свыше 41%", - говорится в сообщении.

Крупнейшие закупки осуществлялись в Германии, из которой было ввезено 15,7 тысячи автомобилей.

В пресс-службе отметили, что на втором месте по импорту автомобилей в Украину оказалась Япония, из которой было ввезено 8,2 тысячи автомобилей.

Замыкает тройку крупнейших поставщиков Франция с результатом 6,4 тысячи легковых авто.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 80% - до 28,9 тысячи единиц.