Приднепровская железная дорога отремонтирует 11 км путей

Приднепровские железнодорожники с 6 по 10 апреля будут проводить капитальный ремонт на 4-м пути станции Запорожье-Левое. Как сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги, с 6 по 10 апреля будет модернизировано 1,4 км. путей, капитальный ремонт произведен на 1 км, средний — на 8,6 км. путей. Будет заменено 4 комплекта стрелочных переводов и выполнен средний ремонт 5 стрелочных комплектов.

В частности, новые пути проложат на участках Воскобойня—Днепродзержинск-Пассажирский, Самойловка—Варваровка и 13-м пути станции Днепропетровск. Среднему ремонту на текущей неделе будут подлежать непарные пути участков Сиваш—Соленое Озеро, Канкриновка—Плавни, Запорожье-1—Кушугум, одноколейные участки Пахаровка—Воинка, Воинка—Красноперекопск, Новомосковск—Орловщина, участки Радушная—Апостоловое, Отрадная—Джанкой и Днепропетровск Южный—Встречный.

С 6 по 10 апреля стрелочные переводы железнодорожники заменят на станциях Терны, Кривой Рог-Сортировочный и Запорожская Сечь. Средний ремонт стрелочных переводов будут проводить на станциях Запорожье-1 и Кушугум. На участке Самойловка-Варваровка бесстыковой путь заменят на рельсы. Также работы будут проведены на 13-м пути станции Инкерман-2, 3-м пути станции Никополь, и участке Воскобойня—Днепродзержинск-Пассажирский.

В связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.