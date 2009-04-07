Гостаможслужба откроет новый пункт в Гостомеле

Государственная таможенная служба Украины 15 апреля откроет новый таможенный терминал в пгт. Гостомель (Киевская обл.) в рамках программы выведения грузовых таможенных комплексов за территорию столицы.

Об этом сказано в сообщении Гостаможслужбы, переданном агентству УНИАН.

Терминал будет находиться при въезде в Киев с Варшавского направления, в 7 км от Большой кольцевой дороги.

«Это, прежде всего, обеспечит улучшение условий для ведения внешнеэкономической деятельности, декларируемое как руководством Гостаможслужбы, так и Киевской областной таможней», - сказано в сообщении.

В состав терминала входит зона прибытия автотранспорта, которая составляет почти 5000 кв. м. Зона обеспечит стоянку 60 грузовиков. Она находится под 24-часовым контролем охраны и камер видеонаблюдения. Склад класса "А" обеспечивает возможность таможенного оформления более чем 70 грузовиков на каждой смене и обслуживание всех операций на складе временного хранения и на таможенном лицензионном складе.