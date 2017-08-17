Начальника отделения полиции в аэропорту "Киев" поймали на взятке в $7 тысяч

Начальник отделения полиции в аэропорту «Киев» уличен в получении взятки в размере 7 тыс. долларов США.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали начальника отделения полиции в аэропорту «Киев» Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, который вымогал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере 7 тыс. долларов.

«Задержание было проведено в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти)», - отметили в ГПУ.

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Правоохранитель и адвокат требовали деньги за возврат изъятого паспорта и закрытие уголовного производства.

При получении последней части взятки злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводится комплекс следственных и розыскных действий, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.