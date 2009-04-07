УЕФА положительно оценил подготовку Луцкого аэропорта к Евро-2012

Эксперты УЕФА ознакомились в Луцке с подготовкой местного аэропорта к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации, эксперты УЕФА - исполнительный директор "Airprt Solutions Ltd" Питер ХЕМПСОН, эксперт УЕФА Крис ВОКДЕН, президент "Airlines Management Consulting Ltd" Оливер ТИТЕНБУРГ, президент "Alpe Invest" Славко ЛЕЛИЧ – находились в области 6 марта.

В ходе проверки эксперты подчеркнули необходимость сертификации объекта как гражданского аэропорта и внесения его в реестр гражданских аэропортов Украины.

По словам председателя облгосадминистрации Николая РОМАНЮКА, который сопровождал экспертов УЕФА, "несмотря на положительную оценку экспертов, работы остается крайне много. В первую очередь мы будем работать над сертификацией. Приложим все усилия, чтобы получить сертификат до нового года. Параллельно ведется работа и над проектом терминала".

Он также проинформировал и о разговоре с потенциальным инвестором аэропорта, отметив, в частности, что "пока остается заинтересованность в инвестировании в Луцкий аэропорт". Вместе с тем Н.РОМАНЮК отметил, что "в любом случае мы будем работать над созданием такого важного объекта на Волыни, как мощный грузо-пассажирский аэропорт".

*** Луцкий аэропорт должен быть создан на базе военного аэродрома «Луцк» и будет иметь статус аэродрома общего базирования. То есть, на военном аэродроме, кроме воздушных судов Министерства обороны Украины, будет иметь право базироваться и гражданская авиация.

Луцкий аэропорт признан запасным в рамках проведения Евро-2012.