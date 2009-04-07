Приднепровская ж/д на этой неделе отремонтирует 11 км путей

Приднепровские железнодорожники с 6 по 10 апреля будут проводить капитальный ремонт на 4-м пути станции Запорожье-Левое.

Как сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги, с 6 по 10 апреля будет модернизировано 1,4 км путей, капитальный ремонт проиведут на 1 км, средний — на 8,6 км путей. Будут заменены 4 комплекта стрелочных переводов и выполнен средний ремонт 5 стрелочных комплектов.

В частности, новый путь проложат на участках Воскобойня-Днепродзержинск-Пассажирский, Самойловка-Варваровка и 13-м пути станции Днепропетровск. Среднему ремонту на текущей неделе будут подлежать непарные пути участков Сиваш-Соленое Озеро, Канкриновка-Плавни, Запорожье-1-Кушугум, одноколейные участки Пахаровка—Воинка, Воинка-Красноперекопск, Новомосковск-Орловщина, участки Радушная-Апостоловое, Отрадная-Джанкой и Днепропетровск Южный-Встречный.

С 6 по 10 апреля стрелочные переводы железнодорожники заменят на станциях Терны, Кривой Рог-Сортировочный и Запорожская Сечь. Средний ремонт стрелочных переводов будут проводить на станциях Запорожье-1 и Кушугум. На участке Самойловка-Варваровка бесстыковый путь заменят на рельсы. Отделочные работы развернутся на 13-м пути станции Инкерман-2, 3-м пути станции Никополь и участке Воскобойня-Днепродзержинск-Пассажирский.

В связи с этим Приднепровская железная дорога призывает граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.