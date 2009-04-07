Отечественные производители представили Укрзализныце окна

«Укрзализныця» ознакомилась с оконной продукцией для пассажирских вагонов, представленной на выставке, состоявшейся 6 апреля в Киеве.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци», в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора «Укрзализныци» Борис ОСТАПЮК, начальник Главного пассажирского управления ведомства Александр ИВАНЬКО и представители железных дорог Украины.

Как отмечают в ведомстве, проведение подобных встреч является хорошей возможностью ознакомиться с продукцией, которую предлагает рынок, прежде всего украинский производитель. Среди требований, которые железнодорожники выдвигают производителям, - обеспечение герметичности и теплоизоляции вагона.

«Также важным является безопасность пассажиров, ведь определенные окна пассажирского вагона являются аварийными выходами, которые в случае необходимости пассажиры смогут быстро и безопасно открыть», - отметил во время выставки Б.ОСТАПЮК.

Как отмечают в ведомстве, железнодорожники оценили качество окон пассажирских вагонов, производителями которых являются украинские предприятия.