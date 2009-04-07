Полеты "без всякой ерунды"

Авиакомпании-дискаунтеры в разных странах называют по-разному: в Германии - "дешевые", в России - "бюджетные". Английскую составную их названия - no frills - немцы переводят как ohne Schnickschnack - "без всякой ерунды", сообщает Немецкая волна.

Секрет бизнеса авиакомпаний-дискаунтеров - в максимальном сокращении издержек. Почти все они арендуют небольшие - а значит, и не особо дорогие - аэропорты. Их самолеты - обычно одного типа: так дешевле обслуживать технику и готовить пилотов. Полеты - только прямые, без промежуточных посадок. Лайнеры используют предельно эффективно, чтобы увеличить количество рейсов.

Численность экипажа сведена к минимуму, допустимому законами. В ряде компаний персонал сам частично оплачивает свою униформу, а бортпроводники - еще и обучение. Кроме того, авиадискаунтеры стараются пользоваться "своими" аэровокзалами, к которым приписаны их лайнеры, чтобы сократить расходы на ночлег пилотов и стюардесс.

Пассажирские билеты - только электронные, то есть места бронируют через интернет, а для регистрации в аэропорту достаточно предъявить удостоверение личности. Места в самолетах - одной категории: эконом-класса. Еду, напитки, а иногда и свежую прессу можно получить лишь за отдельную плату. Порой клиентам приходится платить и сбор за багаж.

Пионеры среди "бюджетников"

Первая в мире авиакомпания-дискаунтер - Southwest Airlines - была основана в США более 30 лет назад, в марте 1967 года, техасским предпринимателем Роллином Кингом. Впрочем, из-за строгих национальных правил воздушных перевозок к работе она приступила лишь через четыре года - в июне 1971-го. Тогда ее авиапарк насчитывал три самолета - все "Боинги-737". Сегодня же клиентов Southwest Airlines обслуживают около 550 лайнеров.

В Европе пионером на рынке дешевых пассажирских полетов стала в 1977 году британская компания Laker Airways. К тому времени она уже 11 лет занималась чартерными перевозками, однако ее владелец Эдди Лейкер, вдохновленный примером американцев, решил сменить стратегию. Поначалу Laker Airways предлагала полеты из Лондона в Лос-Анджелес и обратно, билет в один конец стоил 59 фунтов, или, по нынешним меркам, 130 евро. С 1980 года, когда Лейкер приобрел 10 аэробусов A300, самолеты его компании начали совершать внутриевропейские рейсы. Однако Laker Airways не сумела выстоять в жесткой конкурентной борьбе и в 1982-м году обанкротилась.

Ryanair: с островов - на континент

Более успешной оказалась компания Ryanair, история которой насчитывает почти четверть века. Детище ирландца Тони Райана, основанное в 1985 году как региональный авиаперевозчик, в 1997 году пришло и в континентальную Европу. А чуть позже, 7-го апреля 1999 года, его новенький "Боинг-737" приземлился в Германии в районе местности Хунсрюк, в аэропорту Хан, который ранее был базой американских ВВС. Глава Ryanair Майкл О´Лири объявил, что самолеты его компании начинают регулярно летать из Хана в Лондон и обратно, и билет в один конец стоит всего 99 немецких марок, без учета налогов.

Местная Lufthansa сочла появление "чужака" вызовом. А ирландцы вели себя и впрямь вызывающе, заявляя в рекламных текстах, что предлагают услуги порой на 90 процентов дешевле, чем Lufthansa. Возмутило немецкую компанию и то, что аэропорт вблизи Хунсрюка Ryanair именовала как Франкфурт-Хан, хотя от Франкфурта-на-Майне его отделяли целых 125 километров. Немецкая фирма подали судебный иск - и проиграла. Сегодня воздушные линии Ryanair связывают Хунсрюк почти с полусотней других городов мира. В прошлом году из аэропорта Франкфурт-Хан вылетели более четырех миллионов пассажиров. К аэровокзалу, обеспечивающему работой около десять тысяч человек, постоянно приписаны 11 самолетов ирландской компании, а к концу текущего года там появится и двенадцатый Boeing.