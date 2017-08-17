"Укрзализныця" включит еще три города в действующий маршрут в Польшу

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" включит три города западной Украины в действующий маршрут в Польшу с 24 августа, сообщила пресс-служба компании.

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"С 24 августа 2017 еще три города западного региона - Здолбунов, Ривне и Киверцы - получат прямое железнодорожное сообщение с Польшей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что это станет возможным благодаря изменению маршрута поезда №751/752 Ковель - Хелм на Здолбунов - Хелм, которое вводит "Укрзализныця" с целью развития международного пассажирского сообщения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для формирования поезда задействовали рельсовый автобус PESA с местами для сидения, в составе поезда два вагона второго класса на 89 и 98 мест.

Из Здолбунова и в обратном направлении из Хелма поезд будет отправляться ежедневно. Поезд будет делать остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Ривне, Киверцы, Ковель.

Как сообщал УНИАН, 12 июня "Укрзализныця" запустила поезд сообщением Ковель (Волынская область) - Хелм (Польша).