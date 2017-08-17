Министр инфраструктуры Омелян нашел замену Rayanair в Турции

Представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном относительно планов экспансии на украинский рынок. Об этом сообщает влиятельное брюссельское издание EUReporter.

Встреча состоялась во время отдыха украинского министр в Бодруме (Турция).

По данным издания, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропортом Ататюрк, Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global, Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines, Билал Экши. Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, инициатором переговоров выступила украинская сторона.

Предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь – в сфере транспортной инфраструктуры, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного Министерства. Среди других вопросов – содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - AtlasGlobal, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт Ататюрк.

Стамбульский аэропорт Ататюрк является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн. чел.