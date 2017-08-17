"Укрзализныця" хочет объявить 15 тендеров на закупку дизтоплива

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует объявить 15 тендеров по закупке 10 тысяч тонн дизельного топлива на каждом, в связи с отменой тендера на закупку большого объема топлива, сообщила пресс-служба компании.

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"Уже сегодня мы вынуждены оперативно объявить новые торги. В целом планируется объявить 15 тендеров по 10 тысяч тонн дизтоплива", - цитирует пресс-служба и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 17 августа осуществляется публикация объявлений 4 процедур закупки дизельного топлива по 10 тысяч тонн, каждая общей ожидаемой стоимостью 901,2 миллиона гривень.

Согласно сообщению, 15 августа процедура закупки 90 тысяч тонн дизельного топлива для "Укрзализныци" была отменена из-за жалоб нефтетрейдеров.

"Уже стало тенденцией, когда из-за процедуры обжалования в Антимонопольном комитете Украины "Укрзализныця" оказывается в ситуации блокирования или отмены торгов. Это приводит к неритмичной поставке продукции и уменьшает запас горючего до критического", - добавил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Антимонопольный комитет Украины получил четыре жалобы от участников торгов по закупке "Укрзализныцей" дизельного топлива.