Транспортная сеть Украины требует комплексного обновления - Гройсман

Украинская логистическая инфраструктура требует комплексного обновления, в связи с чем Министерство инфраструктуры готовит предложения по развитию отрасли, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"Всю логистическую инфраструктуру нужно обновлять. Есть поручение Мининфраструктуры, чтобы они представили комплексное видение развития инфраструктуры - портов, железной дороги, воздушного транспорта, дорог. Это единая система, и она должна развиваться гармонично", - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что стратегия развития украинских дорог формируется через реализацию конкретных проектов.

"Стратегия развития дорог формируется на конкретных проектах. И нам нужно время и ресурсы. Если, к примеру, Николаевская таможня в прошлом году обеспечила 600 миллионов гривень поступлений, то в этом году это уже 1,2 миллиарда гривень. Мы идем к увеличению объемов. Важно и то, что ремонт дорог становится более качественным. На рынке дорожных работ появляется конкуренция, а это ведет к снижению цены работ и повышение их качества", - сказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил важность развития водного транспорта, в том числе - речных грузоперевозок.

Как сообщал УНИАН, в июле Гройсман поручил Мининфраструктуры разработать комплексную стратегию развития дорожного, воздушного и водного транспорта Украины.

Правительство планирует в текущем году выделить на улучшение дорожной инфраструктуры 30 миллиардов гривень. В 2016 году на эти цели планировалось выделить 20 миллиардов гривень, однако фактически было использовано 10 миллиардов гривень.