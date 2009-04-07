Рунет сегодня отмечает 15-летие

7 апреля российский национальный домен .RU празднует свое пятнадцатилетие, сообщает РИА Новости. За эти годы в зоне .RU зарегистрировано 2 миллиона доменных имен, что ставит его на 6 место мирового рейтинга национальных доменов (по данным крупнейшего регистратора доменных имен в России RU-CENTER).

"Рунет изменился кардинально, - считает глава Google Russia Владимир Долгов. - Он превратился в сферу ведения бизнеса и зону общения для миллионов". И хотя, по его словам, Google для России еще очень молодая компания, свой бизнес в стране она развивает довольно успешно. "Сейчас юность Рунета позади, и мы наблюдаем становление большой самостоятельной индустрии, ее взросление и системный рост", - отметил директор по маркетингу и продажам "Рамблер Медиа"Антон Терехов. По его словам, на данный момент Россия далека от огромного количества бизнес-моделей, успешно функционирующих в США, Японии, Европе, однако они постепенно будут появляться на российском рынке. "Это не обязательно будет связано с открытием представительств зарубежных компаний, я бы сказал, что будет происходить своего рода "диффузия инноваций"", - рассказал Терехов. Превращение интернета в заметный бизнес-сегмент некоторые эксперты отрасли связывают, в частности, с развитием электронной коммерции. Как сообщил РИА Новости президент Ассоциации "Интернет и бизнес"Алексей Беляев, "интернет стал более развернутым, сбалансированным, он заменил просто рекламу, превратившись в сегмент рынка за счет развития электронной торговли". Вице-президент Mail.ru Анна Артамонова считает, что главным итогом прошедших 15 лет можно считать превращение Рунета из узкоспециального начинания в серьезное медиа, которым охвачено не менее 25% населения страны. По ее мнению, Рунет признали не только пользователи, но и рекламодатели. "Рекламные бюджеты все больше перераспределяются в пользу этого носителя, кризис сделал эту тенденцию еще более явной", - сказала она. Кроме того, считает Артамонова, Рунет признало государство. "Его (государства) пристальное внимание к российскому сегменту сети в 2008 году нельзя было не заметить", - отметила она. Главный редактор компании "Яндекс"Елена Колмановская считает, что "самое главное, что в произошло в Рунете за последние 15 лет, - это то, что здесь появились и выросли собственные, местные, сильные интернет-компании". "Интернет-рынков, где одновременно есть несколько сильных локальных игроков, в мире совсем немного, так что у России есть повод для гордости", - отметила она. При этом представители интернет-компаний осторожны в своих прогнозах относительно развития Рунета, хотя многие из них сходятся во мнении, что его ждет повсеместное распространение. "Интернет превратится в единую информационную среду, где человек будет читать новости, смотреть погоду, совершать покупки", - сказал Белов. Как сообщила представитель "Яндекса" , "очевидно, что будет расширяться класс устройств с доступом в интернет, в частности, расти мобильное пользование сетью". Кроме того, по ее словам, будут появляться новые идеи "что еще можно сделать с помощью интернета". Артамонова, в свою очередь, отметила ожидаемый отраслью рост интернет-рекламы. "Интернет-реклама, которая удваивалась в предыдущие годы, с кризисом, конечно, такого стремительного роста уже не покажет, но в текущем году примерно на 20% должна вырасти", - сказала Артамонова. А Владимир Долгов в отношении будущего Рунета отметил, что "делать прогнозы в этой области - самое неблагодарное занятие". "Здесь все развивается настолько быстро и непредсказуемо, что через год самому может быть стыдно за свои прогнозы", - сказал Долгов. За 15 лет российский интернет вырос до отдельной огромной сферы общения людей, сходятся во мнении представители компаний. Он был игрушкой для посвященных, для технарей и ученых, сегодня же это просто часть повседневной инфраструктуры - как электричество, водопровод или канализация, резюмировала представитель "Яндекса".