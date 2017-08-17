Мининфраструктуры опровергает информацию о поисках замены Rayanair в Турции

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины опровергает информацию, размещенную изданием EUReporter 17 августа 2017 года, о встрече Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с представителями турецких авиакомпаний в Бодруме (Турция) в период с 30 июля по 8 августа 2017 года. Об этом говорится на сайте министерства.

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Пресс-служба опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний.

"Единственная встреча, которую провел Министр инфраструктуры Украины с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова", - сообщили в мининфраструктуры.

Как писал УНИАН, ранее влиятельное брюссельское издание EUReporter сообщил, что представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном насчет планов экспансии на украинский рынок.