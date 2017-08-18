Аэропорт "Борисполь" намерен построить еще одну взлетно-посадочную полосу

Международный аэропорт «Борисполь» намерен построить вторую взлетно-посадочную полосу за 8 млрд грн до 2023 года, заявил заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне.

"Не имея точных расчетов, мы не можем назвать сумму стоимости строительства взлетно-посадочной полосы, но мы ориентируемся на 8 млрд грн. Наверняка нам придется взять кредит, так как за свои средства мы не сможем построить объект за 2 строительных сезона», - сказал он.

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Присутствовавший на пресс-конференции директор государственного проектного института «Украэропроект» Кирил Новиков отметил, что необходимость строительства взлетно-посадочной полосы обусловлена растущим пассажиропотоком.

«На сегодняшний день уже понятна динамика пассажиропотока в аэропорту «Борисполь». Согласно плану развития, пиковая нагрузка на взлетно-посадочные операции - до 25 млн пассажиров в год. Этот пассажиропоток можно обслуживать с одной взлетно-посадочной полосой. Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой как сейчас, то на протяжении 5 лет мы достигнем пика в 25 млн пассажиров в год. Для этого необходимо эксплуатировать 2 взлетные полосы», - сказал он.

По словам Новикова, взлетно-посадочная полоса может быть готова до 2023 года.

«Уже сейчас необходимо приступать к подготовке проектной документации. Для такого объекта 2 строительных сезона - очень хорошо. То есть, если через 2 года мы приступаем к строительству, то до 2023 года взлетно-посадочная полоса будет готова», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2017 года получил 951,2 млн грн чистой прибыли, что на 77,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».