Компания Imena.UA/MiroHost.net создала первый в Украине сервис паркинга доменов

Компания Imena.UA/MiroHost.net создала первый в Украине сервис паркинга доменов – Parcing.ua.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ОЛЬШАНСКОГО, сервис ориентирован на пользователей, у которых есть домен, но пока нет сайта. Такие клиенты могут пополнять бюджет, просто «припарковав» временно не используемое доменное имя на сервисе.

Он отметил, что «создание нового сервиса – это следующий шаг в антикризисной программе, сервис направлен не только на то, чтобы владельцы могли окупить стоимость регистрации, но и, возможно, заработать». Новый сервис позволяет зарабатывать на рекламе при использовании посетителями припаркованного имени с последующим переходом на те или иные ссылки.

По данным директора компании Павла БЛОЦКОГО, клиенты компании Imena.UA смогут использовать сервис бесплатно, для других пользователей сервиса стоимость участия «ориентировочно составит 10-20% от заработанных средств».

По прогнозу А.ОЛЬШАНСКОГО, число пользователей сервиса парковки – клиентов компании Imena.UA составит до 60 тысяч, а с учетом пользователей других регистраторов – 100 тысяч.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Imena.UA/MiroHost.net в феврале т.г. начала первый этап антикризисной программы, предоставив в распоряжение своих клиентов свои рекламные бюджеты, - в рамках этой программы каждый из хостинговых клиентов мог получить от 300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов, что является весьма существенной поддержкой в условиях кризиса.

По данным А.ОЛЬШАНСКОГО, «первый этап показал свою высокую эффективность» - в общей сложности, по состоянию на сегодняшний день, было активировано рекламных аккаунтов на 160 млн. баннеропоказов.

Справка УНИАН. Национальный регистратор доменных имен компания Imena.UA (торговая марка MiroHost.net) является сегодня лидером украинского рынка. Компания занимает 35% рынка доменных регистраций Украины. На данный момент главными направлениями деятельности компании являются регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах, регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины, предоставление услуг веб-хостинга. Компания входит в группу компаний Internet Invest.