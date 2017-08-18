В Киеве сегодня вечером перекроют Крещатик для репетиции военного парада

С 21:00 18 августа до 2:00 19 августа движение по ул. Крещатик в Киеве будет перекрыто в связи с проведением военного парада ко Дню Независимости. Об этом сообщает КГГА.

Так, в указанный период на участке от Бессарабской площади до Европейской площади движение транспорта будет полностью ограничено на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

Читайте такжеВоенный парад в Киеве посетят 11 министров обороны разных стран

Предыдущая репетиция марша состоялась 16 августа, следующая пройдет 21 августа.

Как сообщал УНИАН, в этом году в военном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, будет представлено более 70 единиц техники.