Донецкая ж/д оборудует ряд вокзалов спецприспособлениями

Донецкая железная дорога на 2009 год запланировала ряд мероприятий для улучшения обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, в частности, в текущем году съездами (пандусами) и переездами через железнодорожные пути для инвалидных тележек будут оборудованы станции, вокзалы и пассажирские платформы в Константиновке, Краматорске, Славянске, Красном Лимане, Северске, Мариуполе, Стаханове, Петровеньках, Щетовом, Кумшацком, Чернухином, Кураховке, Рое, Красногоровке, Скосирской и Кальмиусе.

На вокзалах Донецк, Луганск, Ясинуватая на удобной высоте будет установлена кнопка вызова билетного кассира, а также появятся электронные указания отправления и прибытия поездов. Для областных вокзальных комплексов в Донецке и Луганске планируется приобрести мобильные средства для поднятия лиц с ограниченными возможностями с платформ в специализированные вагоны пассажирских поездов, обустроить перрон и платформы рельефными ограничительными полосами. Подобные полосы будут и на вокзалах Славянска, Мариуполя, Славкурорта, Святогорска. Кроме того, на вокзале Красный Лиман обустроят специальную кабинку в туалете, создадут свободный проезд инвалидных колясок для самостоятельного передвижения пассажиров с нарушением опорно-двигательного аппарата и изъянами зрения.

На вокзалах Костянтинивка, Краматорск, Славянск, Красный Лиман, Мариуполь, Красноармейск, Коммунарск будут установлены необходимые информационные щиты, пиктограммы и другие технологические средства для удобства лиц с ограниченными физическими возможностями.

В пресс-службе напоминают, что Донецкая железная дорога имеет три специализированных пассажирских вагона, обустроенных для нужд инвалидов. Эти вагоны включаются в состав поездов при наличии заявки. Заказать такой вагон можно на любом вокзале железной дороги, получив у дежурного по вокзалу бланк заказа. Заявление подается дежурному по вокзалу не менее чем за 5 суток до отправления поезда. В текущем году запланировано приобретение еще одного подобного вагона.