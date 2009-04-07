Грузоперевалка в портах Украины будет на уровне 2007 г.

Минтранс рассчитывает на грузоперевалку в портах Украины по итогам 2009 г. на уровне 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам 1-й заместитель министра транспорта и связи Владимир РАБОТНЕВ.

По его словам, в начале финансового-экономического кризиса в октябре-ноябре 2008 г., высказывались более пессимистические прогнозы по объемам грузоперевалки по итогам 2009 г. года, однако грузоперевалка в марте т.г. показывает положительную тенденцию. «Пессимистические и оптимистические прогнозы отличаются в 2 раза. Я сторонник оптимального подхода и считаю, что уровень перегрузки, который был достигнут в 2007 г., а он был рекордным за все время существования Украины, и впервые превысил итоги советских времен конца 80-х - начала 90-х годов, - было 123 млн. тонн., и где-то на это мы должны выйти в 2009 году, если отрасль будет развиваться так, как нужно», - отметил он.

Как напомнил он, объемы переработки грузов в морских портах в марте выросли на 12%, по сравнению с январем 2009 г., в том числе, транзитные – на 4,9%.

По словам В.РАБОТНЕВА, каждое предприятие имеет свой антикризисный план. В частности, занимается поиском альтернативных источников грузов, которые ранее не рассматривались как перспективные, с учетом низких тарифов и т.п. В частности, Минтранс рассчитывает, что в ближайшее время выйдет постановление Кабмина, уже согласованное, упрощающее таможенное оформление контейнеров в портах, что также будет способствовать росту объемов грузов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранссвязи, в 2008 году общая грузоперевалка портов Украины составила 132 млн. 178 тыс. тонн, что на 7% больше 2007 г. (123 млн. т). В частности, по сравнению с 2007 годом перевалка грузов на экспорт выросла на 12% - до 60 млн. 196 тыс. тонн, импортных - на 21%, до 15 млн. 132 тыс. тонн.