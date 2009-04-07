Профсоюз железнодорожников готов бастовать

Профосюз железнодорожников и транспортных строителей готовится к всеукраинской забастовке в случае исключения из финансового плана «Укрзализныци» расходов на выполнение Отраслевого соглашения и коллективных договоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, 6 апреля глава профсоюза Вадим ТКАЧЕВ направил соответствующую телеграмму премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, министру транспорта и связи Иосифу ВИНСКОМУ и гендиректору «Укрзализныци» Михаилу КОСТЮКУ.

«Министерство финансов в очередной раз находит необоснованные замечания к финплану «Укрзализныци». Требования Минфина о сокращении финансирования социальной сферы, медицины и пр. лишат железнодорожников социальных гарантий, предусмотренных Отраслевым соглашением и коллективными договорами», - отмечается в телеграммах.

Как отмечают в профсоюзе, таким образом, Минфин нарушает законы «О коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности».

«Своими действиями Минфин провоцирует железнодорожников на акции массового неповиновения. Кажется, кому-то очень нужно, чтобы в это тяжелое время железнодорожники начали пикетирование Кабмина, забастовку и прочее», - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что профсоюз объединяет 98% железнодорожников и не допустит снижения социальных гарантий, и «в ближайшее время прибегнет к всеукраинской забастовке».

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывал на принятие Кабмином финплана «Укрзализныци» на 2009 г. еще в середине марта т.г.